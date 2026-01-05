Bursa’da umut dolu anlar! Lösemiyi yenen Mertcan 3 yıl sonra karda eğlendi...

Haberler

Bursa'da yaşayan Mertcan Kaya (10), 2022’de aşırı kilo kaybı nedeniyle getirildiği hastanede, ‘lösemi’ tanısı konuldu. 3 yıl boyunca yoğun ışın tedavisi görüp kemoterapi alan Kaya, ailesinin de desteği ile lösemiyi yendi. Mertcan Kaya, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ilk kez evinden çıkıp, yağan karın keyfini mahalle arasında naylon poşet ile kayarak çıkarttı. Kaya, “3 senedir evdeydim ve şimdi ilk kez sokağa çıkıp mahalle arasında arkadaşlarımla naylon poşetle kayarak karın keyfini çıkarıyorum. Artık bende diğer çocuklar gibi karda kayabiliyorum” dedi.

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026

