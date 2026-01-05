Alaşehir’de kahreden tesadüf! Baba-oğul 22 gün arayla can verdi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen 27 yaşındaki Kadir Namber, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kadir Namber’in babası Fahri Namber’in de 22 gün önce kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Araç sürücüsü K.O. gözaltına alındı.
