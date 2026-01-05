Haberler

Antalya’da kan donduran vahşet! Cinnet geçiren baba önce eşine sonra kızına kıydı...

Zübeyir Canatan, eşi Songül Canatan ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Cinnet geçiren öfkeli koca, önce eşini ardından 7 yaşındaki kızı Sena Canatan’ı bıçakla boğazını kesti. Olay sonrası Ankara’ya kaçan katil, polise cinayeti itiraf etti...

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026

Türkiye ürperten olay, Antalya'nın serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre; bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan (41) arasında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, cinnet geçiren öfkeli koca, önce eşini daha sonrada 7 yaşında ki kızı Sena Canatan'ın bıçakla boğazını kesti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olay sonrası sabah saatlerinde komşuları, evin kapısının açık olduğunu fark edince durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Songul Canatan ve kızı Sena Canatan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet zanlısı baba Zübeyir Canatan'ın ise olay sonrası şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara'ya gittiği ve karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

'ÇIĞLIK DUYMADIK'

Ev sahibi Şaban Bülüç, "2 yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk, ne çığlık duyduk, hiç bir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil" dedi.

