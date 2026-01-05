Aksaray’da korkunç ölüm! Banyoda duş alırken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
Aksaray'da evlerinde elektrikli ısıtıcıyı açıp, banyoda duş alan Yusuf Cankurtaran, elektrik akımına kapılıp, yere yığıldı. Sesi duyan yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Cankurtaran’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf Cankurtaran’ın cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
