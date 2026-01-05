Haberler

8 gündür kayıp olan Elif Kumal ölü bulundu!

Kamp yaptığı sevgilisiyle tartıştıktan sonra kayıplara karışan genç kadının, gölette cansız bedenine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ yarımadasındaki Yukarıyapıcı göleti yakınlarında erkek arkadaşı Enis G. ve Enis'in arkadaşı Yavuz ile birlikte kamp yapmaya giden Elif Kumal (33), sevgilisiyle arasında çıkan bir tartışma sonrası kendisine ait otomobile binerek kamp alanından ayrıldığı iddia edilmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Arama çalışmalarında 8'nci gününde, ekiplerden acı haber geldi. Yukarıyapıcı göletine dalan uzman ekipler, gölet içinde Elif'e ait otomobili buldu. İncelemelerine devam eden ekipler, otomobilin içinde ise Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaştı. Günlerdir kayıp olan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan Elif Kumal'ın cansız bedeni, uzman dalgıç ekipler tarafından sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kumal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.

CİNAYET İDDİASI

Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal, "Şüphelerin odağında Enis G. var. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Çok sayıda çelişki mevcut" dedi.

Haber: Muharrem Doğantez-Gökhan Dağlı

