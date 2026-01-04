Haberler

Zonguldak’ta vahşet! Tülay Ündeş ve annesinin son anları kamerada

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç’ın son anlarına dair kahreden bir detay ortaya çıktı. Acılı baba Halil Alkaç’ın, damadının tehditleri üzerine evine taktırdığı güvenlik kameraları, ailesinin katledildiği anları saniye saniye kaydetti.

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç'ın son anlarına dair kahreden bir detay ortaya çıktı. Acılı baba Halil Alkaç'ın, damadının tehditleri üzerine evine taktırdığı güvenlik kameraları, ailesinin katledildiği anları saniye saniye kaydetti. Acılı baba Halil Alkaç'ın, ailesini korumak için evin dört bir yanına kurdurduğu güvenlik kameraları, eşi ve kızının son anlarını saniye saniye kaydetti. Baba Halil Alkaç, "Sözün bittiği yerdeyiz. İki canım gitti, hayatım söndü. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

