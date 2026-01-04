Haberler

Tüpraş Stadyumu için miras davası! Emekli öğretmen aile toprağı diyerek istinafa gitti

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Antalya’da emekli bir öğretmen, “arazisi bizim” iddiasıyla dava açtı.

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan ve kulübün simgelerinden biri olan Tüpraş Stadyumu, bu kez futbol dışı bir gelişmeyle gündeme geldi. ATV'den Özlem Aktay'ın haberine göre, Antalya'da yaşayan emekli bir öğretmen, stadın bulunduğu arazinin nesiller öncesinden ailesine miras kaldığını iddia ederek 24 Haziran 2024'te dava açtı. Ancak ilk etapta öğretmenin açtığı miras davası, sonuçsuz kaldı ve reddedildi. Davanın reddi sonrası, emekli öğretmenin avukatları devreye girdi. Davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

ÇOK SAYIDA GAYRİMENKUL

İstinaf Mahkemesi'nin dilekçeyi kabul etmesinin ardından miras süreci yeniden dava açılmış oldu. Dava dilekçesinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun yer aldığı ada ve parsel bilgileri ayrıntılı şekilde kayıtlara geçti. Sürecin başında miras listesinde tek isim yer alırken, davanın resmen başlamasıyla birlikte çok sayıda kişi dosyaya müdahil oldu. Öte yandan dava dosyasında yalnızca Beşiktaş Stadyumu'nun bulunduğu arazi değil, İstanbul'da başta Eminönü ve Kadıköy olmak üzere çeşitli bölgelerde yer alan çok sayıda gayrimenkulün de yer aldığı öğrenildi.



ATV'den Özlem Aktay, Beşiktaş stadıyla ilgili açılan davayı yakından takip etti. Gelişmeleri duyurdu.

