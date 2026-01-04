TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

Haberler

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz sizlerden gelen soruları cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 3 Ocak 2026 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

Çok güçlü bir şirkette çalışıyorum. Her ay düzenli prim alıyorum. Ancak şirket bunun tazminata yansımayacağını söylüyor. Dava hakkım var mı?



Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. İşçinin sürekli kazanımları da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. Primler de düzenli bir şekilde işçiye ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır.



Beyaz eşya dükkanım var. Bazı müşterilerim senetlerini ödemiyor. Nasıl bir hukuki yol izlemem doğru olur?

Senet iki kişi arasında bir satış ya da hizmet sonucunda gerçekleşebilmektedir. Senet imzalamak, ödenecek olan borcun yazılı beyanıdır. Hukuki olarak sözleşmeler her zaman bizim için önemlidir, çünkü alacak temini demektir. TTK'de üç mevcut senet tipi vardır. Bunlar çek, bono ve poliçedir. Kişilerin aralarında imzaladıkları senetlerde noter onayına gerek duyulmaz. Senetlerin tahsilatı için iki yol takip edilebilir. Birincisi elden tahsil etme yöntemidir. Diğeri ise banka aracılığı ile tahsil edilen senettir. Vade tarihinden itibaren 2 gün içinde tahsil edilebilmektedir. Eğer kişi ödememekte direniyorsa bir hukuk bilirkişisinden destek alınmalıdır.

EV SAHİBİ BENİ ÇIKARMAK İSTİYOR



14 yıldır oturduğum evin kirasını düzenli olarak ödüyorum. Ev sahibi, neden yokken evden çıkmamı istedi. Ne yapabilirim?

Ev sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı. Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız (örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödüyorsanız); ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir. Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur.

