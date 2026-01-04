Haberler

Küçük Osman yarım kalple dünyaya geldi! Ambulans uçakla kurtarıldı

Yarım kalpli Osman’ın damarı uzatılarak kirli kan akciğer atardamarına yönlendirildi. Böylelikle hayatı kurtuldu.

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

Erzincan'da yaşayan Burak ve Betül Saltan çiftinin çocukları Osman Tuğra, kalbinin bir kısmı gelişmemiş olarak dünyaya geldi. Bu zamana kadar doktor kontrollerinde hayatını sürdüren Osman'ın ameliyat olmasına karar verildi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde solunum yetmezliğine girdi.

YÜRÜMEYE BAŞLADI

Acil kalp ameliyatı olması gerektiği için ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edilen Osman Tuğra, Türkiye'deki nadir merkezlerden biri olan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde Klinik Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Osman Tuğra hayati tehlikeyi atlattı. Ayağa kalkıp yürüyebilen Osman Tuğra'nın kısa süre sonra taburcu edilmesi planlanıyor. Op. Dr. Murat Şimşek, "Kalbinin sol kısmı gelişmemiş, yarım kalp diyebiliriz. Kalpten bir akciğer atardamar çıkışı yok. Vücudun üst tarafından kalbe gelen kirli kanı direkt akciğer atardamarına yönlendirdik. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Tam sağlığına kavuşması için ilerde bir ameliyat daha olması gerekiyor" dedi.

YİNE AMELİYAT OLACAK

Kalbinin sol kısmı gelişmediği için ölümle burun buruna gelen Osman'ın hayatı, başarılı bir ameliyatla kurtarıldı. Doktor Şimşek, hastanın ilerleyen zamanda yeni bir operasyon daha geçireceğini söyledi.

Haber: Tolga Yanık

