İzmir’de kan donduran cinayet! Yaşlı kadın kömürlükte ölü bulundu...

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

İzmir Gaziemir'de yaşayan Naime Zeybek'in evindeki kömürlükte cansız bedenine ulaşıldı. Kriminal incelemeler sonucunda, tutuklanan kardeşlerden Emre Zeybek'in kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesinin bulaştığı tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda, cinayeti Emre Zeybek'in işlediği, diğer kardeş Alican Zeybek'in ise olayla bir bağlantısının bulunmadığı netleşti.

