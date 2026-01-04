Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia: Örtbas itirafı savcılığa taşınacak
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir iddia gündeme geldi. Ailenin avukatı Ali Çimen, kendilerine “faillerden biri” olduğunu söyleyen ve dosyanın örtbas edilmesinde rol aldığı öne sürülen üst düzey bir kamu görevlisini işaret eden bir kişinin ulaştığını belirterek, “Örtbasta görev aldığını açıkça söyledi. Bunları savcılığa ileteceğiz.” dedi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde, Doku'nun yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında bir minibüse bindiği tespit edildi ancak nerede indiği belirlenemedi.
Araştırmalar sonucunda Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine dönemin valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde geniş çaplı arama çalışmaları yürütüldü. AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet ve Jandarma birimleri, farklı illerden belediye ekipleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan toplam 542 personel; 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle bölgede tarama yaptı. Tüm çalışmalara rağmen Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize ulaşılamayınca aramalar sonlandırıldı.
ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Doku'nun kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık iki yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., dört saat süren ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı kararı verildi.
Öte yandan Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında, Gülistan Doku'ya ait gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
DOSYA YENİDEN AÇILDI
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan ve Türkiye'nin üç kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlamasının ardından Gülistan Doku dosyasını yeniden incelemeye aldı. Cansu'nun talimatıyla özel bir ekip kuruldu; Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ile PTS kayıtları toplandı.