Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia: Örtbas itirafı savcılığa taşınacak

Gülistan Doku soruşturmasında örtbas iddiası

"GÜLİSTAN'IN İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ"

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"24 Ocak 2020 tarihinde bir tutanak tutulmuştu. Bu tutanağa göre suya düşen bir nesne izlenimi yaratılmıştı. Gülistan'ın suya atladığı, dolayısıyla intihar ettiği iddia edilmişti.

Biliyorsunuz bu tutanak sonrasında 220 gün boyunca Munzur Gölü'nde araştırmalar yapılmıştı. Suya düşen nesnenin Gülistan olduğu, dolayısıyla Gülistan'ın intihar ettiği değerlendiriliyordu. Bu soruşturmanın ilerleyen aşamasında biz buna itiraz etmiştik.

Dosya Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenmişti. O sırada suya düşen bir nesnenin olmadığı yönünde bir rapor gelmişti. Bu rapor sonrasında artık biz dosyanın insan öldürme şeklinde ele alınmasını talep etmiştik. Ama dosyamız uzun bir süre işlemsiz kalmıştı. Buna ilişkin dosyamızda yer yer üst düzey bir kamu görevlisinin adı geçmekteydi.

Soruşturmanın örtbasına yönelik olarak çaba sarf ettiği değerlendiriliyordu. Hatta faillerin beyanında bile kendilerini yurt dışına çıkmaları konusunda kendisinin telkini olduğunu söylenmekteydi."