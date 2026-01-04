takvim-logo

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia: Örtbas itirafı savcılığa taşınacak

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir iddia gündeme geldi. Ailenin avukatı Ali Çimen, kendilerine “faillerden biri” olduğunu söyleyen ve dosyanın örtbas edilmesinde rol aldığı öne sürülen üst düzey bir kamu görevlisini işaret eden bir kişinin ulaştığını belirterek, “Örtbasta görev aldığını açıkça söyledi. Bunları savcılığa ileteceğiz.” dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde, Doku'nun yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında bir minibüse bindiği tespit edildi ancak nerede indiği belirlenemedi.

Araştırmalar sonucunda Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine dönemin valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde geniş çaplı arama çalışmaları yürütüldü. AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet ve Jandarma birimleri, farklı illerden belediye ekipleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan toplam 542 personel; 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle bölgede tarama yaptı. Tüm çalışmalara rağmen Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize ulaşılamayınca aramalar sonlandırıldı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Doku'nun kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık iki yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., dört saat süren ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı kararı verildi.

Öte yandan Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında, Gülistan Doku'ya ait gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan ve Türkiye'nin üç kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlamasının ardından Gülistan Doku dosyasını yeniden incelemeye aldı. Cansu'nun talimatıyla özel bir ekip kuruldu; Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ile PTS kayıtları toplandı.

"GÜLİSTAN'IN İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ"

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"24 Ocak 2020 tarihinde bir tutanak tutulmuştu. Bu tutanağa göre suya düşen bir nesne izlenimi yaratılmıştı. Gülistan'ın suya atladığı, dolayısıyla intihar ettiği iddia edilmişti.

Biliyorsunuz bu tutanak sonrasında 220 gün boyunca Munzur Gölü'nde araştırmalar yapılmıştı. Suya düşen nesnenin Gülistan olduğu, dolayısıyla Gülistan'ın intihar ettiği değerlendiriliyordu. Bu soruşturmanın ilerleyen aşamasında biz buna itiraz etmiştik.

Dosya Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenmişti. O sırada suya düşen bir nesnenin olmadığı yönünde bir rapor gelmişti. Bu rapor sonrasında artık biz dosyanın insan öldürme şeklinde ele alınmasını talep etmiştik. Ama dosyamız uzun bir süre işlemsiz kalmıştı. Buna ilişkin dosyamızda yer yer üst düzey bir kamu görevlisinin adı geçmekteydi.

Soruşturmanın örtbasına yönelik olarak çaba sarf ettiği değerlendiriliyordu. Hatta faillerin beyanında bile kendilerini yurt dışına çıkmaları konusunda kendisinin telkini olduğunu söylenmekteydi."

"O KAMU GÖREVLİSİNİN ADINI VERDİ"

Avukat Çimen, dosyanın örtbas edildiğine ilişkin yeni bilgilere ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kendilerine Gülistan Doku dosyasının örtbas edilmesine yönelik rol aldığına ilişkin beyanı olan birinin ulaştığını söyleyen avukat Çimen, 'Yine üst üste o kamu görevlisinin adını verdi. Burada bir örtbas meydana geldi. Örtbasta da kendisinin görev aldığını bize açıkça belirtti.

Bunları savcılığa ileteceğiz. Biz buna ilişkin olarak dosyada gizlilik olduğu için dosyadaki bilgi ve belgeleri sizinle paylaşamayacağız. Ama bu dosya kamuoyunda bilinen ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir dosyadır.

Dolayısıyla burada buna ilişkin beyanda bulunma veya toplumu bu konuda bilgilendirme görevi Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndadır. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir an önce faillere yönelik olarak gerekli işlemleri yapmasını ve toplumu bir yönüyle de bilgilendirmesini talep ediyoruz.'"

Dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte soruşturmanın hangi yönde ilerleyeceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.