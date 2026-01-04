Haberler

DNA gerçeği ortaya çıkardı! Yıllarca şiddet gördükleri adam babaları olmadıklarını anlayınca mahkemeye koştular!

Almanya'da yaşayan Zonguldaklı 4 kardeşten Leyla G, Döndü G. ve Nejla G., 3 yıl önce ölen annelerinin ardından kendilerine yıllarca şiddet uygulayan Celalettin G.'nin (69) gerçek babaları olmadıklarını hem Almanya'da hem Türkiye'de yaptıkları DNA testi ile öğrendi. 13 yıl önce ölen dedeleri Selahattin G.'nin babaları olduğundan şüphelenen kardeşler, mahkemeye başvurarak soybağının belirlenmesi için dava açtı. 3 kız kardeş, Zonguldak'a gelerek hem hukuki işlemleri takip edip hem de annelerinin mezarını ziyaret etti. Döndü G, "Babam bildiğim şahıs, bizi sevmedi, bizi insan yerine koymadı" dedi.

