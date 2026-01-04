Haberler

Cam kemik hastası Nilüferin yarıma ihtiyacı var! Ameliyat masrafları 500 bin TL'yi buldu...

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

Kocaeli'nde cam kemik hastalığı (Osteogenesis Imperfecta) ile mücadele eden 6 yaşındaki Nilüfer Erdoğan, fizik tedavi sırasında yaşadığı talihsiz bir düşme sonucu ayağını kırdı. Kemik yapısının aşırı hassas olması nedeniyle acil ameliyat kararı alınan küçük Nilüfer için ailesi, yüksek ameliyat masrafları ve sınırlı tedavi imkânları nedeniyle zor bir süreçten geçiyor.

MASRAFI ÇOK YÜKSEK

Ameliyat masraflarının 500 bin lira olduğunu söyleyen ane Hatice Erdoğan, "Doktor acil deyince bekleyemedik, çevremizden destek istiyoruz. Yardım için yaptığımız başvuru var" dedi. Kızının ilk 6 ayında herhangi belirti olmadığını anlatan Erdoğan, "Bir anda bütün dengesi bozuldu. Bebekken uyuduğu yerde dönerken bile kırıklar oluyordu. Bütün hayatımızı kızımızın tedavine adadık" diye konuştu.

Haber: Sena Uyaner

