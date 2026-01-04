Antalya’da baba dehşeti: Anne ve kızını katletti

Antalya'da kan donduran cinayet

EV SAHİBİ KONUŞTU

Cinayetlerin işlendiği evin sahibi Şaban Bülüç ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Aile, 2 yıldır evimde kiracı olarak oturuyordu. Kendi halinde, namazında niyazında olan kişilerdi. Şimdiye kadar kavga gürültülerini duymadık. Kadın fazla dışarı çıkmazdı. Sadece balkona çamaşır sermeye çıktığını görürdük. Sabah erken saatte balık avlamaya gitmiştim, mahallemizdeki bakkalın olayı bildirmesi üzerine hemen geldim. Geldiğimde polisler ve ambulans vardı. Polisten edindiğim bilgilere göre eşinin ve kızının boğazını kesmiş. Biz gürültü veya ses duymadık. Eşini ve kızını uyurken mi kesti ses çıkmasın diye, nasıl yapmış belli değil." Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.