Antalya’da baba dehşeti: Anne ve kızını katletti
Antalya’nın Serik ilçesinde dün gece bir apartman dairesinde eşi ile kızını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen baba, olayın ardından gittiği Ankara’da polise teslim oldu. Anne ve kızın cenazeleri morga kaldırılırken, cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartman dairesinde anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Zübeyir Canatan'ın, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Songül Canatan ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdüğü belirlendi.
Sabah saatlerinde evden kimsenin çıkmadığını fark eden komşuların kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamaması üzerine durum polise bildirildi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, içeriden ses gelmemesi üzerine kapıyı açarak daireye girdi. Evde yapılan kontrolde anne ve kızın cansız bedenleriyle karşılaşıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Songül Canatan ile kızının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından anne ve kızın cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ANKARA'DA TESLİM OLDU
Olayın ardından iki valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan'ın, gittiği Ankara'da polise teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, cinnet getirerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği bildirildi.