Haberler

Yaşam Haberleri

Akran zorbalığına devlet müdahalesi! 81 ilde 10 bin çocuk yaşıtlarına eğitim verdi

Akran zorbalığına devlet müdahalesi! 81 ilde 10 bin çocuk yaşıtlarına eğitim verdi

Türkiye her yeni güne bir akran zorbalığı vakasıyla uyanırken, devlet bu konuda uygulamaya soktuğu projelerle hızla yol almaya başladı. 2025 yılında 10 bin çocuk akran zorbalığıyla mücadele konusunda yaşıtlarına eğitim verdi. Konuya ilişkin tespitler TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu’nun taslak raporunda yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 yılında çocuk hakları il çocuk komiteleri aracılığıyla, 81 ilde akrandan akrana projesini uygulamaya aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026

Paylaş







Türkiye her yeni güne bir akran zorbalığı vakasıyla uyanırken, devlet bu konuda uygulamaya soktuğu projelerle hızla yol almaya başladı. 2025 yılında 10 bin çocuk akran zorbalığıyla mücadele konusunda yaşıtlarına eğitim verdi. Konuya ilişkin tespitler TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'nun taslak raporunda yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 yılında çocuk hakları il çocuk komiteleri aracılığıyla, 81 ilde akrandan akrana projesini uygulamaya aldı.

Haber: Önder Yılmaz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN