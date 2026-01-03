Yerli üretime ithalat koruması: Vergiler yılda iki defa düştü

Haberler

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin korunması ve teşviki amacıyla bu yıla yönelik önemli ithalat düzenlemeleri yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Sanayicilerimizin rekabet gücünü desteklemek için ülkemizde yerli üretimi olmayan girdi mahiyetinde ham madde ve ara mamullerin gümrük vergileri, yılda 2 defa düşürülmekte, yerli üretimin tüketimi karşılamadığı girdilerde ise gümrük vergisiz ulusal tarife kontenjanı açılmaktadır" denildi. Açıklamada ayrıca, ihracatçı kayıt formunun geçerlilik süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarıldığı da aktarıldı.

