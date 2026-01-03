Haberler

Yabancı plakalı araçta yeni düzenleme

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Karayolları Genel Müdürlüğü, yabancı plakalı araçların otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarında tahsil edileceğini duyurdu. Yabancı plakalı araç kullanıcılarının, HGS kartlarını gümrük girişlerinden alınabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Ödemelerinizi gişelerde, 'kgm.gov.tr' adresin üzerinden veya ilgili otoyolun web sitesinden plaka bilginizi girerek yapabilirsiniz. Geçiş ücretinizi ödemediyseniz, Türkiye'den çıkış yaparken gümrük kapısında ödemeniz gerekmektedir. Geçiş tarihinizden sonra ilk 15 gün içerisinde ücretinizi cezasız ödeyebilirsiniz. 15-45 gün gecikmelerde 1 kat geçiş ücreti cezası, 45 günden fazla gecikmelerde 4 kat geçiş ücreti cezası uygulanmaktadır. Sorunsuz bir yolculuk için Türkiye'deki geçiş bilgilerinizi kontrol edin" denildi.

