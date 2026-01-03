Haberler

Yaşam Haberleri

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin: ‘Geleceği fiber altyapı ile inşa ediyoruz’

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin: ‘Geleceği fiber altyapı ile inşa ediyoruz’

Türk Telekom, 2025 yılını altyapı yatırımları, 5G çalışmaları ile tamamlarken, 2026'yı 5G ile iletişimde dönüşümün yılı haline getirmek üzere stratejik adımlarını sürdürüyor. Türk Telekom'un dijital geleceğin ve 5G ekosisteminin temelini oluşturan güçlü fiber altyapısı, 2025 yılı itibarıyla 535 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 34.3 milyona ulaştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Paylaş







Türk Telekom, 2025 yılını altyapı yatırımları, 5G çalışmaları ile tamamlarken, 2026'yı 5G ile iletişimde dönüşümün yılı haline getirmek üzere stratejik adımlarını sürdürüyor. Türk Telekom'un dijital geleceğin ve 5G ekosisteminin temelini oluşturan güçlü fiber altyapısı, 2025 yılı itibarıyla 535 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 34.3 milyona ulaştı. 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı ise yüzde 58'e yükseldi. Şirket, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonu kapsamında iştirak şirketleri Argela ve Netsia ile 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltan yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "2025 yılı, Türkiye'nin dijital geleceği açısından kritik eşiklerin aşıldığı bir yıl oldu. 81 ili uçtan uca kapsayan ve 535 bin kilometreye ulaşan fiber altyapımız 5G'ye geçiş sürecinde ülkemizin en büyük gücünü oluşturuyor. Sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata kadar hayata geçirdiğimiz 5G uygulamalarında kazandığımız deneyim ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı istasyon oranımızla iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

ebubekir şahin