TB Bayraktar da dahil tüm imkanlar seferber edildi! Kapıdağ’da zamanla yarış

Erdek'te kamp yaparken gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Elif Kumal’ı arama çalışmalarında 7. güne girildi. Türkiye’nin kilitlendiği olayda komandolar, AFAD, jandarma ve deniz polisi seferber oldu. TB Bayraktar havadan arama yaptı.

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Balıkesir Erdek'te Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yapmaya gitti. Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılan Elif Kumal'dan 7 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları 7'nci günde aralıksız sürerken, dün gece yarısı havalanan insansız hava aracı TB Bayraktar Kapıdağ Yarımadası üzerinde dün sabahın ilk ışıklarına dek havadan arama yaptı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, oluşturulan yeni rotalar üzerinde arama çalışmalarına başladı. Deniz polisinin de olduğu 300 kişilik ekiple arama çalışmaları sürüyor.

TELEFONUN 'BUL' UYGULAMASI KAPALI

Elif'in bulunması için bir telefon şirketiyle de görüşme yapıldı. Genç kızın telefonunun konumunun tespit edilebilmesi için şirket arama çalışmalarına destek verdi. Ancak Elif'in telefonundaki "Bul" uygulamasının da kapalı olduğu, son olarak kamp bölgesinden sinyal verdiği belirlendi. Öte yandan gözaltına alınan Enis G. ile kampta birlikte oldukları öğrenilen Yavuz isimli arkadaşı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

'CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, şüpheli ile arkadaşının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstererek şunları söyladi: Elif, Enes'le 1 yıldan uzun süredir birlikte. Elif'in arabası bile yok, bulunamadı. Elif'i öldürüp, bir çukura atıp, gömdüler, üstünü kapattılar diyelim, koca arabayı ne yaptılar. En ufak bir iz, saç teli bile yok. Koca araba yok" dedi. Elif'in ağabeyi İbrahim Kumal ise "En ufacık bir haber bile yok. Artık basit bir kayıp vakası değil. Biz cinayet olduğunu düşünüyoruz. Organize bir iş olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

