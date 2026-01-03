Haberler

Özel'in istifa ederim çıkışına '5 dakika sansürü'

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'de Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'nda Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya yönelik "5 dakika bile görüşemedik" sitemi, Başkan Erdoğan'ın sert tepkisi sonrası inkarla sonuçlandı. Özel'in "İspat edilirse istifa ederim" çıkışının ardından CHP'nin resmi sitesinden ve konuşma videosundan bu bölümün apar topar silindiği ortaya çıktı. Bu durum "sansür mü, siyasi fırıldak mı" tartışmasına yol açtı.

SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ

Özel, Costa'nın yalnızca açılış konuşmasını yapıp toplantıdan ayrıldığını belirterek, "Bu kadar önemli bir gündemde baş başa 5 dakika bile görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanının uluslararası bir toplantıda 5 dakika için muhataplarına yalvarmasını istemeyiz" diyerek eleştirilerini dile getirmişti.

