Ölen insanlığa rağmen yaşayan bebek sevindirdi

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

İstanbul Esenler'e bağlı Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Puset içerisinde yapılan kontrollerde herhangi bir kimlik vs. rastlanılmamış, 112 unsurları ile yapılan görüşmede bebeğin yaklaşık 1 aylık olabileceği, cinsiyetinin erkek olduğu göründü. Herhangi bir rahatsızlığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bebek 112 ekipleri tarafından Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

