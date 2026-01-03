Haberler

Yaşam Haberleri

Hız kesici levhalar azaltıldı! Uraloğlu: 'Az fakat gerektiği kadar çok olmalı'

Hız kesici levhalar azaltıldı! Uraloğlu: 'Az fakat gerektiği kadar çok olmalı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar toplam 58 bin 246 levhayı kaldırdıklarını duyurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Paylaş







Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar toplam 58 bin 246 levhayı kaldırdıklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu" dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şöyle konuştu: "Birinci öncelik kapsamında, yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolundaki çalışmalar 31 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Bu ilk etapta 19 bin 61 adet levha için düzenleme yapıldı. 1 Eylül itibarıyla ise kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri tarafından çalışmalar başlatıldı." Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yürütülen çalışmalar kapsamında trafik işaret levhalarının "mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır" ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini de ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Karayolları Genel Müdürlüğü

Abdulkadir Uraloğlu