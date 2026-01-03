Halit Yukay davasında Kıvanç Tatlıtuğ tanık oldu

Haberler

03 Ocak 2026

Yalova'dan denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, şirket yetkilisi Arda G. gemi mürettebatı Ahmet S., Erhan E., İsa A, Metin S., Muhammet F.G., Oğuzhan D., Ramazan D. ve Tahir B'nin yargılandığı davanın ilk duruşması 11 saat sürdü. Duruşmada müşteki ve sanık avukatları arasında gerginlik yaşandı. Gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ise savunmasında ilk ifadesini baskı altında verdiğini söyledi. Hakim, 11 Ağustos'ta İstanbul'da ifadesi alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un da dava kapsamında tanık olarak bir kez daha dinlenmesini istedi. Duruşma erteledi.

