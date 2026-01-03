Döve döve kör ettiler utanmadan kanlı elleriyle paylaşım yaptılar

Haberler

Konya'da 11 Kasım'da iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Muştalarda darp edildiği ileri sürülen Ali Ilgın'ın sağ gözü görme yetisini kaybetti.

Konya'da 11 Kasım'da iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Muştalarda darp edildiği ileri sürülen Ali Ilgın'ın sağ gözü görme yetisini kaybetti. Gözaltına alınan Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk tutuklandı. İriş ve Soytürk 1,5 sonra tahliye oldu. Şüphelilerin Ilgın'ı dövdükten hemen sonra sosyal medyada paylaştıkları videoda üzerlerinde ve ellerinde Ilgın'ın kanının olması dehşete düşürdü. İkili tahliye olduktan sonra da yaptıkları paylaşımda "Birimiz erken çıktı birimiz geç ama aynı suç aynı kader dışarısı şimdi şahidimiz" yazdıkları görüldü.

Haber: Tolga Yanık

