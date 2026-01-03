Haberler

CHP’li Beşiktaş Belediyesi göz yumdu! 12 bin 555 işletmenin ruhsatı yok!

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ni inceleyen Sayıştay, ilçedeki 12 bin 555 iş yerinin işletme ruhsatı olmadan faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Sayıştay, Beşiktaş Belediyesi'nin söz konusu ruhsatsız işletmelere kapatma cezası vermediğini de vurguladı

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Haber: Yusuf Özdemir

