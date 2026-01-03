BTK’dan dev hamle! Telefona gelen yasadışı kumar linkine engel

BTK Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek söz konusu kararıyla, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre, bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, tüketicileri dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor. Kararla, 1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması yasaklanıyor.

Fotoğraf (AA)

KURALA UYMAYAN OPERATÖRE CEZA VAR

"Taahhüdünüz bitiyor" şeklindeki dolandırıcılık yönteminde yeni yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu. Merdiven altı faaliyet gösteren bu çağrı merkezleri ise farklı operatörlerin internet abonelerini arayarak, taahhütleri devam etmesine rağmen "Taahhüdünüz sona erdi, yeni bir anlaşma yapmazsanız yüksek faturalarla karşılaşacaksınız" gibi asılsız ifadelerle vatandaşları yanıltıyordu. Bu yöntem, abonelerin mevcut taahhütlerini sonlandırarak yüksek tazminatlar ödemesine ve bilmedikleri başka bir internet servis sağlayıcıya geçmelerine neden oluyor, ciddi mağduriyetler yaratıyordu. Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı. Kurala uymayan operatör ve servis sağlayıcılara, pazarlama faaliyetlerinin sınırlandırılmasından lisans iptaline kadar çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.

