BTK'dan dev hamle! Telefona gelen yasadışı kumar linkine engel
Vatandaşın cep telefonlarına yasa dışı bahis şirketi ve sitelerinden gelen, son dönemde artan reklam SMS'lerine BTK tarafından sert önlem geliyor. BTK kararına göre, operatörler, yurtdışından gönderilen SMS ve MMS mesajlarında internet adresi bulunması hâlinde, bu mesajı abonelere iletmeyecek. Böylece vatandaşın tuzağa düşmesi engellenecek.
Cep telefonlarına yasa dışı bahis şirketi ve sitelerinden gelen, son dönemde artan reklam SMS'lerine önlem geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tüketicileri dolandırmaya yönelik iletiler ile bahis ve kumar amaçlı mesajları engellemeye yönelik ek tedbirler aldı.
Bu kapsamda, yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek. SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı arayüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak. Bu karar da 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
NASIL YAPIYORLAR?
Son dönemde 0312, 0212, 0850 alan kodlu telefon numaralarıyla cep telefonlarına gelen yasa dışı bahis siteleri reklamları vatandaşı tuzağa düşürüyordu. "Buraya bak", "Acil bakman lazım", "Şu kadar kazandın" gibi mesajlarla vatandaşta merak duygusunu uyandırıp, başlangıçta bonus olarak para ve ücretsiz oynama hakkı tanıyarak SMS'lerin cazibesini artırıyorlardı. Yasadışı bahis oynatıyorlar, illegal bir ortamda vatandaşı mağdur ediyorlardı. BTK'nın tedbirleriyle bunun önüne geçilmiş olacak. Öte yandan "Taahhüdünüz bitiyor" şeklindeki sahtekârlıklara karşı da kapsamlı düzenlemeler getiriliyor.