Böyle anne olmaz olsun! Şiddet 4 aylıkken başlamış

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026

Kan donduran olay Antalya'da yaşandı. Osman Vesek, Fas uyruklu eşi Imane Moti (25) ile 2 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliklerinden kızları Ö.V. dünyaya geldi. Vesek, 1 yaşında olan kızının vücudunda gördüğü morluklardan şüphelendi. Durumu eşine sorduğunda "Yeni yürümeye başladı sürekli düşüyor o yüzden" cevabına rağmen evine gizli kamera yerleştirdi. Bir süre sonra görüntüleri izleyen Vesek, şoka girdi. Eşi Imane Moti'nin küçük kızını terlikle dövdüğünü, havaya kaldırıp kanepeye fırlattığı anları gören Osman Vesek, bir hafta önce görüntülerle birlikte savcılığa giderek eşini mahkemeye verdi.

Baba Osman Vesek, "Görüntüleri izlerken kanım dondu. Tokatlıyor, terlikle vuruyor, havaya kaldırıp kanepeye fırlatıyor. Çocuğumun nefesinin kesildiğini gördüm" şeklinde konuştu. Daha önce de benzer bir olay yaşandığını iddia eden baba, kızının henüz 4 aylıkken şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

1 yaşında masum bir bebek, vicdansız annesinin şiddetine maruz kaldı. Baba, içgüdüleriyle şüphelendi ve eve güvenlik kamerası taktı. Kayıtta yürekleri parçalayan görüntüler ortaya çıktı.

