Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yalı torbacısı belli oldu! Kod adı: 'Gio'! 17 şüpheliden 12'si tutuklandı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe'nin de olduğu gözaltına alınan 17 şüpheliden 12 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe'nin de olduğu gözaltına alınan 17 şüpheliden 12 şüpheli tutuklandı. Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan Influencer Dilara Ege Çevik'in ifadesine TAKVİM ulaştı. Kendi krem markasını kurarak e-ticaret yaptığını söyleyen Çevik, "Kasım Garipoğlu, 'Gio' olarak bildiğim şahıs, Özge Turan, Şevval Şahin, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül isi mli şahıslar parti düzenlerdi.

Ekim ayında Paris'te bulunan Fashionweek organizasyonunun after partisinde ikram edilen kokain maddeden kullandım. Kimyasal uyuşturucu kullanılmasına karşıyım. Yurt dışına gittiğim zaman esrar isimli uyuşturucu maddeden de içtim" ifadelerini kullandı. 15 günde bir boğazdaki yalısında uyuşturucu partileri verdiğine ilişkin ifadeler olan firari iş adamı Kasım Garipoğlu ve ortağı firari Gökmen Kadir Şeynova'nın verdiği uyuşturucu partilerine katıldığını itiraf eden Çevik, Şeynova'nın Bodrum'da bir yatta verdiği partide 'Gio' takma isimli bir kişinin içmesi için kendisine kokain verdiğini söyledi.

REFERANS ŞART

Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği ikisi İstanbul biri Bodrum'da yattaki parti olmak üzere 3 partiye katıldığını aktaran Çevik, "Bu partilere beni bir arkadaşım davet etti. Zaten bu partilere birinin referansı olmadan girmek mümkün değildir." dedi. Çevik, telefonunun şifresini verdiğini ve elinden geldiğince soruşturmaya yardım etmek adına samimi beyanlarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine katılan ve tutuklanan Influencer Dilara Ege Çevik'ten şok ifadeler: Partilerde Gio olarak bilinen kişi hem kokain hem de esrar dağıtırdı."

Haber: Mustafa Sait Özkan

