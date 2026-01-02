Haberler

Yaşam Haberleri

Tatil için çıktığı yolculukta bağlama ustası oldu

Tatil için çıktığı yolculukta bağlama ustası oldu

Tokyo’da yaşayan sanatçı Takeshi Imamuri, Kayseri’de müzik öğretmeni Hülya Şen’le tanıştı. 12 bin 500 kilometre uzaktan gelen İmamuri, adeta gönül köprüsü kurduğu kentte Türk müziğine bağlama ile eşlik ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Paylaş







Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan sanatçı Takeshi Imamuri (65), 10 yıl önce geldiği Türkiye'de, Türk müziğine ve kültürüne ilgi duymaya başladı. Sanal medyadan da Kayserili müzik öğretmeni Hülya Şen ile tanışan Japon sanatçı İmamuri, ülkesinden 12 bin 500 kilometre yol gelerek kopuz ve bağlama çalmaya başladı. Kıtalar arası bir yolculuk ile Türkiye'ye yılda 1-2 defa gelen İmamuri, çeşitli sahnelerde müzik öğretmeni Şen ile bağlama ve kopuz çalıyor. Şen ve İmamuri'nin şimdiki hedefinde ise iki ülke arasında turizm elçiliği görevi üstlenebilmek var. Türkiye'de bağlama çalmayı sevdiğini söyleyen Takeshi İmamuri, "Covid döneminde evde çok zaman geçirirken yeni bir şeye başlamaya karar verdim ve o dönemde Türkçe ile Türk makamlarını öğrenmeye başladım. Başlangıçta sadece tatil için gelmiştim ama çok güzel arkadaşlıklar kurdum ve onlarla müzik yapmak bana büyük keyif veriyor. Türk müziğini çok seviyorum. Türk makamlarını öğreniyorum, bağlama çalıp şarkı söylemek için geliyorum ve bunu yapmaktan çok mutlu oluyorum. Hülya'ya çok teşekkür ediyorum. İki ülke arasında müzikal anlamda gönül köprüsü kuruldu" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Takeshi Imamuri

Hülya Şen