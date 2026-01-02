Haberler

Suyu kesik Ankaralılar 2026’ya bidonlarla girdiler

Ankara Mamak'a bağlı Lalahan Mahallesi'nde 1 haftaya yakın süren su kesintileri vatandaşı isyan noktasına getirdi. Su kesintisinin yarattığı en büyük tehlike ise ısınma sistemlerinde yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Sevgi Keskin, "Çocuklarım soğuktan hasta oldu, sabah acildeydik. Çözüm de yok, bilgi veren de..." dedi. Kanser hastası Bayram Top, "Su yok, kombi çalışmıyor. Evin içi dışarıdan soğuk" diye konuştu.

