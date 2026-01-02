Sosyal medya paylaşımı genç kızın canını aldı!

Haberler

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Malatya Battalgazi'de Beyza E. (20), ailesine ait haşlanmış mısır tezgahı önünde sosyal medyadaki paylaşım yüzünden Semanur Doğan (25) ve I.D. isimli kızlarla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E., bıçakla Doğan ve I.D.'ye saldırdı. Hastaneye kaldırılan Doğan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. E., polis tarafından gözaltına alındı.

