Öğretmen otizimli genci tekmeleyerek vücudunu morarttı! 'Öğretmenlik yapmasın'

Özel eğitim sınıfında eğitim gören otizmli İsmail Doruk Sarimbeyli’nin öğretmeni D.K. tarafından darbedildiği iddia edildi. Ailesi hastaneden darp raporu alarak, öğretmen hakkında polise şikayette bulunurken, inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Ankara Elmadağ ilçesinde yaşayan Tuğba Ulubey (40), 26 Aralık'ta öğretmen D.K.'nin kendisini arayıp, 'Oğlunuzu okuldan alabilir misiniz?' demesi üzerine okula gittiğini söyledi. Ulubey, "Gittiğimde sınıfın penceresinden öğretmenin çocuğuma bağırdığını ve tekme attığını gördüm. Oğlumun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar, tırnak izleri ve tokat izleri gördüm. Öğretmen beni aradığında çok yakın mesafedeydim. 5 dakika içerisinde okula gittim. Çocuğumun öğretmeni yakasından tutmuştu. Çocuğumun çığlıklarını duydum. Dış kapı kapalıydı. Kapıdan kafamı uzattığımda penceresinden gördüm. Çocuğumun birisi yakasından tutmuş bir şekildeydi. Diğeri de 'Çekil git defol' diye bağırıp çocuğuma tekme atarken gördüm. Bir anne olarak şok geçirdim önce. Sonra kapıyı açıp 'Ne yapıyorsunuz' diye içeriye girdim" dedi. Tuğba Ulubey, darp raporu almak için hastaneye gittiklerinde hastane polisi tarafından karakola götürüldüklerini şöyle anlattı:

'ÖĞRETMENLİK YAPMASIN'

Çocuğumla ilgili gereğinin yapılmasını istiyorum. Biz çok üzüldük ve yıprandık. Oğlum okula gidemiyor. Endişeliyim, korku içerisindeyim. Ben öğretmenin ceza almasını istiyorum. Bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyorum. Hiçbir çocuğa yaklaşsın istemiyorum. Baba Necip Sarimbeyli, "Milli Eğitim Bakanlığı'na da CİMER üzerinden şikayette bulunduk. Bu şekildeki çocukların darp edilmesi, savunmasız çocukların sessiz kalması bizi gerçekten kötü etkiliyor" dedi.

