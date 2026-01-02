New York'ta bir ilk: Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
ABD'nin New York eyaletinde bir ilk yaşandı. Şehrin seçilmiş Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026'da gece Old City Hall metro istasyonunda düzenlenen törenle Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.
ABD'nin New York eyaletinde bir ilk yaşandı. Şehrin seçilmiş Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026'da gece Old City Hall metro istasyonunda düzenlenen törenle Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Mamdani'nin yeminini, New York Başsavcısı Letitia James ettirdi.
New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı.