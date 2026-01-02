Haberler

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaştığı Akyaka Mahallesi, bu kez de BM'nin dikkatini çekti.

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaştığı Akyaka Mahallesi, bu kez de BM'nin dikkatini çekti. Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü'nün açıkladığı 2025'in 'En iyi turizm köyleri' listesinde yer alan Akyaka için "mutlaka görülmesi gereken bir yer" yorumu yapıldı. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ile Orta Doğu'dan 270 yer arasından ödül alan 52 köy arasına giren Akyaka birçok uluslararası medyanın da övgüsünü aldı. İngiliz medyası, "Birçük İngiliz'in tercih ettiği Akyaka, yılın 4 mevsiminde de çok özel bir yer" yorumunu yaptı.

