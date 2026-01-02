Milyoner’de anlamlı bağış: Çocuklara 1.5 milyon TL

Haberler

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Türkiye, ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'le yeni yıla girdi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programa; Seda Sayan, Özcan Deniz, Semicenk ve Ali Congun gibi ünlü isimler katıldı. 4 yarışmacı toplamda 1.5 milyon kazanarak programdan ayrıldı. Sanatçıların kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacakları öğrenildi.

