Haberler

Yaşam Haberleri

Kensington Sarayı'na elini kolunu sallayan giriyor!

Kensington Sarayı'na elini kolunu sallayan giriyor!

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kensington Sarayı'nda dikkat çeken güvenlik zafiyetleri yaşandı. Prens William ile Prenses Kate'in resmi ikametgâhı olan saraya aynı kişinin iki ayrı günde izinsiz girdiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Paylaş







İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kensington Sarayı'nda dikkat çeken güvenlik zafiyetleri yaşandı. Prens William ile Prenses Kate'in resmi ikametgâhı olan saraya aynı kişinin iki ayrı günde izinsiz girdiği ortaya çıktı. Şahıs ilk olayda yakalanıp serbest bırakılmasına rağmen, kısa bir süre sonra yeniden saraya girmeye çalışırken tekrar gözaltına alındı. Bu üst üste yaşanan ihlaller, sarayın güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı.

Prens William, skandal sonrası sarayda iki toplantı yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN