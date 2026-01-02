Haberler

İsvıçre’de kanlı yılbaşı! 40 kişi hayatını kaybetti 100'den fazla yaralı

2026 yılı İsviçre için faciayla başladı. Dün saat 01.30 civarında Valais kantonunda bulunan lüks kayak merkezi Crans-Montana'daki 300 kişi kapasiteli Le Constellation adlı bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi sırasında nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine 10 helikopter, 40 ambulans ve 150 kurtarma ekibi gönderilirken, yoğun bakım ünitelerinin dolduğu öğrenildi. Patlamayla birlikte meydana gelen yangında en az 40 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Olay yerine 10 helikopter, 40 ambulans ve 150 kurtarma ekibi gönderilirken, yoğun bakım ünitelerinin dolduğu öğrenildi. Patlamayla birlikte meydana gelen yangında en az 40 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Valais kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, bir saldırının söz konusu olmadığını ve ailelere saygı gereği şu anda daha fazla açıklama yapamayacağını belirtti. İsviçre Devlet Konseyi, Crans-Montana'daki patlamanın ardından olağanüstü hal ilan etti.

