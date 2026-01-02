Haberler

Yaşam Haberleri

Çığ altında kalan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Çığ altında kalan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van Çatak'ta çığ düşmesi sonucu 22 ev boşaltıldı. Kar altında kalan Gülnaz Bitik (61) kurtarılamadı. Öte yandan Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda önceki gün meydana gelen çığda, üç çoban karlar altında kaldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Paylaş







Van Çatak'ta çığ düşmesi sonucu 22 ev boşaltıldı. Kar altında kalan Gülnaz Bitik (61) kurtarılamadı. Öte yandan Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda önceki gün meydana gelen çığda, üç çoban karlar altında kaldı. Ekipler aynı gün Suat Temel'in cansız bedenine ulaştı. Dün yapılan arama çalışmalarında Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedeni bulundu. Bülent Gezer ise aranıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN