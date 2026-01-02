Haberler

Amcasının oğlunu pompalı tüfekle acımadan öldürdü

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026

Aydın Nazilli'de çiftçilik yapan İlhan Yıldız, amcasının oğlu T.Y. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. T.Y., av tüfeğiyle İlhan Yıldız'a ateş açtı. Sağ omzuna saçmalar isabet eden Yıldız, kanlar içinde yerde kaldı. Tedaviye alınan İlhan Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan T.Y. ise dün sabah saatlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. T.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

