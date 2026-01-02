Akbank Vespa Sprint S 125 2024 model motosiklet kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı!
Akbank Vespa Sprint S 125 2024 model motosiklet kampanyasının çekilişinde asil ve yedek listelerinin sonuçları açıklandı.
Akbank Vespa kampanyası çekiliş sonuçlarına göre, Vespa Sprint S 125 2024 model motosiklet asil talihlileri;
1. Nihat Tilkioğlu İstanbul
2. Miraç Peker İzmir
3. Ömer Yavuz Kocaeli
4. Doğan Ok Antalya
5. Mert Hakverdi Antalya
6. Deniz Köse İstanbul
7. Güler Keleş Bolu
8. Figen Özbek İstanbul
9. Muhammet Kulaber Rize
10. Temel Yılmaz İstanbul
Akbank Vespa kampanyası çekiliş sonuçlarına göre, Vespa Sprint S 125 2024 model motosiklet yeden talihlileri;
1. Bülent Doğan Kayseri
2. Emrah Akbıyık Ankara
3. Cihat Balcı Kastamonu
4. Gamze Hande Aydın İstanbul
5. Hasan Emir Özmen Kütahya
6. Tufan Gör Sinop
7. Cihan Esen Kocaeli
8. Zeynep ÖZer Karcı İzmir
9. Tarkan Dilliler İzmir
10. Hasan Bahar Gaziantep