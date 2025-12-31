Konya’da patlayan torpil 16 yaşındaki çocuğun bir gözünü aldı

Haberler

Konya'da Şivlilik geleneğinden bir gün önce yapılan fener alayı kutlaması faciaya yol açtı. Patlatılan torpil, parkta arkadaşlarıyla oturan Mustafa Damkacı’nın (16) yüzüne isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç tedaviye alındı ancak bir gözünün görme yetisini kaybettiği belirlendi. Op. Dr. Mehmet Adam, torpilin patlama anında şarapnel etkisi yaptığını söyledi. Anne Naciye Damkacı, “Torpilin bu kadar kolay satılması ve bu yaştaki çocukların eline geçebilmesi korkunç. Bunu satanlar en ağır şekilde cezalandırılsın” dedi.

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025

