Konya’da 500 milyon TL’lik hububat vurgunu!
Konya'da bir depodaki hububatın Toprak Mahsulleri Ofisi kayıtlarıyla uyuşmadığı belirlendi. Vurgunun 500 milyon TL olduğu iddia edildi. Şirket sahibi Erkan Türkmen’in Romanya’ya kaçtığı öğrenildi. 9 kişi gözaltına alındı.
Haber: Tolga Yanık