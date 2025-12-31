Haberler

Konya’da 500 milyon TL’lik hububat vurgunu!

Konya'da bir depodaki hububatın Toprak Mahsulleri Ofisi kayıtlarıyla uyuşmadığı belirlendi. Vurgunun 500 milyon TL olduğu iddia edildi. Şirket sahibi Erkan Türkmen’in Romanya’ya kaçtığı öğrenildi. 9 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025

Haber: Tolga Yanık

