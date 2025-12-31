Haberler

Yaşam Haberleri

Kira borcunda emsal karar! El yazısı yoksa kefil sorumlu olmayacak...

Kira borcunda emsal karar! El yazısı yoksa kefil sorumlu olmayacak...

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira alacağı için kefil hakkında başlatılan icra takibinin iptali için açılan davada, kefalet sözleşmesinin kefil tarafından elle yazılmadığı gerekçesiyle şekil şartını taşımadığına ve kefilin borçtan sorumlu olmadığına karar verdi. Kararda, davacının kefil sıfatıyla kira sözleşmesine imza attığına ancak kanunda “el yazısı” hükmünün bulunduğuna dikkat çekildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025

Paylaş







Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira alacağı için kefil hakkında başlatılan icra takibinin iptali için açılan davada, kefalet sözleşmesinin kefil tarafından elle yazılmadığı gerekçesiyle şekil şartını taşımadığına ve kefilin borçtan sorumlu olmadığına karar verdi. Kararda, davacının kefil sıfatıyla kira sözleşmesine imza attığına ancak kanunda "el yazısı" hükmünün bulunduğuna dikkat çekildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN