Haberler

Yaşam Haberleri

İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı! Vücuduna 5 kurşun isabet etti

İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı! Vücuduna 5 kurşun isabet etti

İstanbul Üsküdar’da Fenerbahçe’nin tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, dün saat 04:15 sıralarında kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde 30 boş kovan tespit edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul Üsküdar'da Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, dün saat 04:15 sıralarında kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde 30 boş kovan tespit edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Gümüştekin, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan İbrahim Gümüştekin'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öte yandan Üsküdar'da 11 Ocak 2023'te de bir otoparkta 3 şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti. Asıl hedefin ise Gümüştekin olduğu öğrenilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN