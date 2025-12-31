Haberler

Adliye lojmanlarında dehşet! Kıskançlık krizine giren sevgili kadın hakimi darbetti!

Ağır ceza hakimi F.K.T., kıskançlık krizine giren sevgilisi B.D. tarafından darp edildi. Elmacık kemiği kırılan hakim, hastanede tedavi altına alındı. Cani ise tutuklandı.

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025

Korkunç olay, 3 gün önce Çanakkale'deki adliye lojmanlarında yaşandı. Geçen yıl eşinden ayrılan Çanakkale Adliyesi'nde 4. Ağır Ceza Başkanı olarak görev yapan kadın hakim F.K.T. (33), 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında kendisi gibi eşinden boşanmış olan inşaat mühendisi B.D. (36) ile tanıştı. İkili arasında kısa süre önce gönül ilişkisi başladı. İddiaya göre B.D. önceki gün ofisine tatlı siparişi verdi. Kurye siparişi yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürdü. Kadın hakim, erkek arkadaşı B.D.'ye mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini bildirdi. B.D. evde kimin olduğunu sorunca ortalık karıştı. Evde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenen B.D. kıskançlık krizine girerek adliye lojmanını bastı.

BIÇAKLA EVDEKİLERİ TEHDİT ETTİ

Alkollü bir şekilde daireye giren B.D., sevgilisini yatak odasına çağırarak tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan B.D., kadın hakimi dövdü. Mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelen B.D. misafirleri de kovdu. Genç avukat ve iki kadın evden ayrılırken, kadın hakim 112'yi aradı. Adliye lojmanlarına polis ve 112 ekibi sevk edildi. F.K.T. ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi. Gözaltına alınan B.D. tutuklandı.

Haber: Ümit Erkan Demircan

Çanakkale