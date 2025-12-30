Türkiye’nin kanını donduran cinayette yüzleşme anı!

Haberler

Eski polis memuru Cemil Koç, Ayşe Tokyaz’ı vahşice katletti. Caninin dünkü duruşmada gülmesi, acılı kardeş Esra Tokyaz’ı çileden çıkardı. Katil Cemil Koç, savunmasını böyle yaptı: Ayşe’yi bavula ben koydum...

İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava başladı. Katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık dün hakim karşısına çıktı. Müştekiler Esra ve anne Halime Tokyaz ile çok sayıda basın mensubu, sivil toplum kuruluşu üyesiyle katıldı. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet, tutuklu diğer sanıklar hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Duruşmada Cemil Koç'un, Ayşe'nin ikizi Esra Tokyaz'a bakması üzerine, Tokyaz duruma tepki gösterdi.

'CESEDİ BEN TAŞIMADIM'

Katil Cemil Koç'un, "İstediğim yere bakarım" sözleri üzerine, Tokyaz masada bulunan Ayşe Tokyaz'ın fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi ve suyu sanıklara attı. Tutuklu sanıklardan Cemal Arslan, "Cesedin bavula konup taşınmasıyla ilgili bir bilgim yok" dedi. 'YÜZÜME BAK'

Duruşmada sürekli güldüğü görülen Koç'a tepki gösteren Esra Tokyaz, "Bana bak gül. Yüzüme bak. Ben kimim Ayşe mi Esra mı. Ben kimim" diyerek su şisesi atmaya çalıştı. Koç ise, "O bu kadar konuşuyorsa ben de konuşurum" diyerek tepki gösterdi. Duruşmaya katılanlardan bir kişi ise, "Sen sus" diyerek Koç'a tepki gösterdi.

'TAKSİCİYE BAVULU VERDİM'

Cemil Koç, dünkü duruşmada, "Ayşe'yi bavula ben koydum. Taksi şoförüne bavulu verirken, 'bunun içinde tarihi eser gibi bir şeyin olduğunu düşünebilirsin' dedim. Necmettin ile bu iş için 400- 500 bin lira arası karşılığında anlaştık" diyerek savunma yaptı. Mahkeme, savunmaların devamı için duruşmayı bugüne erteledi.

