Türkiye’de ilk kez görülen büyük yelkovan kuşu kameralara yakalandı

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025

Hatay Samandağ'daki Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma yapan kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu (19) ve arkadaşları, tekneyle denize açılıp gözlem yaptı. Abbasoğlu ve arkadaşları, genellikle güney okyanuslarda yaşayan büyük yelkovan kuşunu (Ardenna gravis) görüntüledi. Türkiye'de ilk kez görüntülenen kuş, kayıtlara geçti. Bu kayıtla Türkiye'de gözlemlenen kuş türü sayısı 503'e yükseldi. Çağan Abbasoğlu, "Büyüleyici bir andı. Milleyha, Türkiye'ye yeni türler kazandırabilecek çok özel bir alan. Ancak büyük yelkovanı hiç beklemiyorduk, çünkü çok daha nadir bir kuş. Saatlerce izledik" diye konuştu.

