Trabzon’da yürekleri dağlayan veda: Öksüz kalan 4 kardeş Almanya’ya uğurlandı

Trabzon'da Afganistan asıllı anne Frozan Nazarı, 4 ay önce denizde boğuldu. Öksüz kalan 4 kardeşe Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Müdürü Murat Rakan ve eşi Pınar Rakan kucak açtı. 2 çocuk sahibi Rakan çifti, Sedef (16), Seher (14), Serhat (11) ve 7 yaşındaki Sonya’yı bağrına bastı. Almanya’dan gelen baba Muhammed Saber Nazarı, çocuklarını aldı. 4 çocuğu ve babalarını havalimanından yolcu eden Rakan Ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025

Haber: Özgür Özdemir

