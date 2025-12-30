Haberler

TDK açıkladı! 300 bin oyla yılın kelimesi "Dijital Vicdan" seçildi

Türk Dil Kurumu (TDK), “Dijital vicdan”, “vicdani körlük”, “çorak”, “eylemsiz merhamet” ve “tek tipleşme” kelime ve kavramlarını halk oylamasına sundu. Oylama sonucunda 300 bin kişi, bu yılın kelimesini ‘dijital vicdan’ olarak belirledi. TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, “Dijital vicdan, dijitalleşmenin dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde, artık küçük ekranlara sıkıştığımız, dijital dünyada yoğunlaştığımız bir süreci anlatıyor” dedi.

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025

