Haberler

Yaşam Haberleri

Kuzeyden gelen soğuklar vurdu: Türkiye buz kesti

Kuzeyden gelen soğuklar vurdu: Türkiye buz kesti

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava fena bastırdı. Bolu’dan Mardin’e kadar tüm şehirler kar yağışının etkisi altında kaldı. Erzurum’da sıcakklı eksi 25 dereceye indi...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025

Paylaş







Kuzey Avrupa'dan gelen soğuklar Türkiye'ye buz kestirdi. Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde kendini gösterdi. Dondurucu soğukla birlikte birçok kent beyaza büründü. Bolu'dan Şanlıurfa'ya kadar çok sayıda kentte kar yağışı etkili oldu. Erzurum'da sıcaklık eksi 25 dereceye kadar düştü. Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle DiyarbakırŞanlıurfa çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluştu, okullar tatil edildi. Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 50 rakımlı eski Zigana dağı kar yağışıyla beyaza büründü. Günlerdir yağmura hasret kalan Sakarya genelinde kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreyi buldu. Bolu, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Karabük, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Aksaray, Düzce, Ağrı'da okullar dün tatil edildi.

BOLU

Bolu kent merkezinde dört gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle park halinde bulunan araçlar karla kaplandı.

HAKKARİ

Hakkari'de dün başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kapanan 231 yerleşim yeri ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Ekipler, kapalı 70 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki İçkale Müze Kompleksi ve Hazreti Süleyman Camisi yerleşkesine gelen vatandaşlar kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

MARDİN

Mardin'de dün sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

ERZURUM -10 DERECE ÇAYLA ISINDI

TFF 1. Lig'de Erzurumspor, önceki gün Çorum FK'yı ağırladı. Ev sahibi takımın kalecisi Matija Orbanic'in -10 derece soğukta oynanan maçta soğuktan korunmak için kullandığı yöntem sosyal medyayı salladı. Orbanic, kale arkasına sıcak çay koydu. Maç sırasında içerek ısındı.

ANTALYAZ

Antalya'da farklı bir kış manzarası yaşandı. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 20 derece olması vatandaşları sahile ve denize çekti. Güneşli havayı değerlendiren vatandaşların bir bölümü sahil kesiminde vakit geçirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN